孙杨称努力付出终得回报 自己不是菲尔普斯

路透伦敦8月4日电（记者 Karolos Grohmann）---周六的奥运会男子1,500米决赛中，孙杨一度担心一个错误的出发被取消比赛资格。这位最新的中国媒体红人最终拿到了自己在本届奥运的第二金，且打破了世界纪录。他表示，这都是源於自己的艰苦努力。

他将一位观众的口哨声误认为了比赛开始的信号，因此错误地跳入了水中。

“当时我跳到水里脑子一片空白，把自己吓懵了，”孙杨告诉记者们。

“发令员说了让观众安静，我以为是发令，”这位轻声细语的20岁年轻人说道。

“这件事让我心里很不是滋味，不过还是克制住了先比赛。能顶住这麽大压力完成，我觉得已经很好了。”

“最後50米时我有感觉会破纪录，我在水里能听见广播，听得很清楚。当时自己的身体还没有真正达到极限，我相信还能把成绩往上提。”

孙杨打破了自己保持的世界纪录，同时赢得了自己在本次奥运会的第四枚奖牌。

“我距离菲尔普斯差得还远，我还需要付出更多努力。菲尔普斯才是最伟大的运动员。他现在已经拿了22枚奥运奖牌了。”

作为第一位在奥运会拿到两枚游泳金牌的中国男子选手，孙杨表示，自己的成功是靠自己刻苦训练得来的，跟兴奋剂无关。

在本周早些时候，他的队友叶诗文也在本届大赛上拿到了两枚金牌，却因为过於惊人的发挥，成为了兴奋剂质疑的众矢之的。

“我一天24小时除了睡觉，其他时间几乎都在水里，”他说，“今年去澳大利亚集训时，那里冬天很冷，很不舒服，早晨4点半就要起床，很痛苦，但是我坚持下来了。”

“很多外国人都认为中国运动员这麽出色会与兴奋剂沾边，但我可以告诉大家，我们的成绩与任何违禁药物都无关，绝对靠自己的真凭实力、以及刻苦训练换来的。”

“不是美国人就比中国人有优越性，我们与他们相比并不差，中国人不比任何人差，”他这样说的时候，一些中国记者都鼓起掌来。

“美国人、欧洲人可以打破世界纪录并且夺冠，我想证明，中国人也同样可以做到！”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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