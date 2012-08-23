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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 23日 星期四 14:01 BJT

北岛康介尚未决定是否退役

日本游泳名将北岛康介周三在接受日本媒体采访时表示，对於是否退役这件事，自己还需要时间再考虑一下。“蛙王”下月即将满30岁，他在雅典和北京奥运会上包揽了男子100米、200米蛙泳四块金牌，而在伦敦奥运会上帮助日本队夺得男子4x100米混合泳接力的银牌，不过未获得个人项目奖牌。

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