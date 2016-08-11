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奥运新闻 | 2016年 8月 11日 星期四 09:42 BJT

Olympics-Swimming-Men's 200m backstroke semifinal results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming men's 200m backstroke semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. 
1.  Evgeny Rylov (Russia)        1 minute 54.45 seconds Q 
2.  Mitch Larkin (Australia)     1:54.73 Q                
3.  Jacob Pebley (U.S.)          1:54.92 Q                
4.  Ryan Murphy (U.S.)           1:55.15 Q                
5.  Xu Jiayu (China)             1:55.66 Q                
6.  Li Guangyuan (China)         1:55.92 Q                
7.  Ryosuke Irie (Japan)         1:56.31 Q                
8.  Christian Diener (Germany)   1:56.37 Q                
9.  Jan-Philip Glania (Germany)  1:56.53                  
10. Josh Beaver (Australia)      1:56.57                  
11. Masaki Kaneko (Japan)        1:56.78                  
12. Andrei Shabasov (Russia)     1:56.84                  
13. Leonardo De Deus (Brazil)    1:57.67                  
14. Corey Main (New Zealand)     1:58.08                  
15. Yakov-Yan Toumarkin (Israel) 1:58.63                  
16. Hugo Gonzalez (Spain)        1:59.08

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