“菲尔普斯先生 请稍等 马上为您接通总统阁下”

路透伦敦8月2日电---看起来美国总统奥巴马（Barack Obama）是一位游泳迷。

奥巴马在亲自发Twitter祝贺菲尔普斯成为史上夺奖牌最多的奥运选手不到一天时间，就亲自给仍奋战在泳池赛场的菲尔普斯打了电话，赞美他出色的表现。

菲尔普斯仍然沉浸在前一天的通话之中，他描述那一通电话“太酷了”。

“我接过电话，里面的声音问道‘迈克尔？’‘我是’‘请稍等，马上接通美国总统’，”菲尔普斯周四晋级男子100米蝶泳後为记者时介绍了当时的情景。

“我当时觉得，‘哇’”。

菲尔普斯说，总统告诉他，整个国家都支持他，都为他的成绩感到骄傲。

“他最後说道‘请向令堂转达我的问候’。”

菲尔普斯的妈妈Debbie一个人把他还有一双姐妹带大，她帮助菲尔普斯克服了多动症，并且他的每一次比赛时她都会在看台上为儿子加油。Debbie被认为是菲尔普斯成功的一大缔造者。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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