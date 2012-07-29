奥运第二日前瞻：泳池中看点颇多 中国跳水有望夺金

路透伦敦7月28日电（记者Julian Linden）---菲尔普斯（Michael Phelps）周日将继续向个人在伦敦奥运的首枚奖牌发起冲击。他将代表美国队出战男子4x100米自由泳接力。

菲尔普斯只要再获得3枚奖牌，就可以打破由前苏联体操运动员拉提尼娜（Larisa Latynina）创造的个人在奥运会上获得总共18枚奖牌的记录。但是，在周六进行的男子400米混合泳赛上，菲尔普斯仅获第四，失去了一次获得奖牌的机会。

美国队是男子接力项目的夺冠热门之一，但是他们如果想获得金牌，就必须与澳大利亚队进行一场艰苦卓绝的战斗。後者的队伍中包含了世界上游泳速度最快的两名选手，其中包括男子100米自由泳世界冠军马格努森（James Magnusson）。

东道国将在泳池迎来夺得首枚奖牌的机会。阿德灵顿（Rebecca Adlington）将在女子400米自由泳项目展开卫冕之战，她在北京奥运会上取得了这一项目的金牌。同样地，阿德灵顿的卫冕之路并不平坦，她将面对来自对手的有力挑战。

男子4x100米自由泳接力赛和女子400米自由泳赛都将在周日早上举行预赛，在晚间举行决赛。

周日还将举行男子100米蛙泳决赛及女子100米蝶泳决赛。这两项比赛将在周六举行半决赛的同一场地进行。

日本选手北岛康介（Kosuke Kitajima）将出现在男子100米蛙泳决赛中，他有机会成为第一个在三届奥运会的同一项目获得金牌的男子游泳选手。

北岛康介在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会上，连续两次同时获得男子100米蛙泳及男子200米蛙泳项目的金牌。北岛康介以第6名身份晋级决赛，排第1的是南非选手范德伯格（Cameron van der Burgh）。

女子100米蝶泳决赛中，美国选手沃尔默（Dana Vollmer）是最大的夺冠热门，她在周六的半决赛中排名第一。

这名卫冕世界冠军在半决赛中打破了德布鲁（Inge de Bruijn）创造的、沉寂12年之久的奥运记录，沃尔默创造的新奥运记录为56.36秒。

澳大利亚运动员考特（Alicia Coutts）在半决赛中排名第二，，稍後她参加了女子4x100米自由泳接力的决赛并获金牌。

美国选手罗切特（Ryan Lochte）和中国选手孙杨均在周六获得了金牌，他们将重返泳池，参加男子200米自由泳预赛。男子200米自由泳被视作游泳比赛中最有看点的一项。

罗切特和孙杨将参加同一场预赛，他们的泳道就相互挨着。世界纪录保持者比德尔曼（Paul Biedermann）和男子400米自由泳银牌得主朴泰恒（Park Tae-hwan）将参加其他场次的预赛。

周日将举行女子3米双人三米跳板赛，中国选手几乎不会让这枚金牌旁落。

中国跳水队称霸全球，何姿和吴敏霞的组合几乎就是金牌的保证。

奥运比赛的第二日观众们还将见到美国男篮“梦之队”登场。由詹姆斯（LeBron James）、科比（Kobe Bryant）和杜兰特（Kevin Durant）领衔的“梦10”卫冕之战的首轮将与法国交手。

男单世界排名第二的塞尔维亚网球选手德约科维奇（Novak Djokovic）即将开始他的个人夺金之旅，他首战将对阵意大利选手弗格尼尼（Fabio Fognini）。

英国选手穆雷（Andy Murray）在温网决赛负于费德勒（Roger Federer）之後在本月重返这一赛场，他首轮将对阵瑞士选手瓦林卡（Stanislas Wawrinka）。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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