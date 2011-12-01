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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 11:30 BJT

菲尔普斯展示新泳装

美国游泳名将菲尔普斯周三对外宣布他准备在明年伦敦奥运会上使用的Speedo Fastskin3高科技泳衣，穿上新装备的他看起来更像是"蜘蛛侠"而不是世界上最快的游泳健将。菲尔普斯与罗切特与考芙琳等队友一起风光走上曼哈顿T台，展示新款泳衣。路透

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