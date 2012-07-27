菲尔普斯在伦敦接受记者拷问

路透伦敦7月26日电（记者Julian Linden）---菲尔普斯（Michael Phelps）周四出席个人在伦敦奥运会的第一场正式新闻发布会时，受到了摇滚明星般的待遇。

主新闻中心的发布厅里人满为患，这个美国人比国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）吸引来的记者还要多。

剃了胡须，换了时髦的新发型的菲尔普斯俏皮地接受了来自世界各媒体的30分钟的盘问，而在前一天，菲尔普斯还不修边幅，看上去像名刚获救的徒步旅行者。

记者的提问无所不包，从他对奥运会的期待到他成功的秘诀，27岁的菲尔普斯面对这些问题表现的十分自如轻松。

“很难把现在的我和那时候（2008年奥运会）的我相比较。我的目标是不同的，”他说。

“参加北京奥运会时，我们是想要征服一切。我这一次只是比北京奥运会时少了一个项目，但是在过去的四年我们变得更加轻松，而且我们现在在享受比赛。”

在本届伦敦奥运会上，菲尔普斯参加的项目从8个缩减到了7个，面对记者对於他奥运会期待的拷问，他一直在说他将会努力比好每一场比赛。

**金牌数**

尽管体育界对他获得的庞大的金牌数量感到敬畏，但对於这些关於他的奥运会期待的问题，菲尔普斯的回答却是一成不变的，通常不能成功的引开这些肆意炒作的话题。

“就像最近有人对我说的一样，你的圣代上想要多少多少樱桃？”他说。

“是你们媒体总提起金牌统计的话题。我在职业生涯从未统计过金牌。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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