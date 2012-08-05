孙杨男子1500米自由泳摘得第二金

路透伦敦8月4日电---中国选手孙杨周六在男子1500米自由泳中打破了自己保持的世界纪录，并成为了男子长距离自由泳的双料奥运冠军。

孙杨续写了他在开赛第一天一举夺得男子400米自由泳冠军的辉煌，以14分31秒02赢得了男子1,500米自由泳金牌，打破了他在去年上海世锦赛上创下的14分34秒14的世界纪录。

加拿大选手科奇雷恩（Ryan Cochrane）以14分39秒63取得银牌，卫冕冠军突尼斯选手迈卢利（Oussama Mellouli）以14分40秒31拿到铜牌。

男子400米自由泳银牌获得者、韩国名将朴泰桓（Park Tae-hwan）在今天的比赛中位列第四，今天共有七名选手的成绩突破15分钟大关。

开赛之初还出现了戏剧性的一幕。当奥运会官员因场内观众喧哗而中止了比赛开始进程时，孙杨由於失去了平衡，跌进了水中。

游泳运动员往往会应为出发犯规而被取消比赛资格，但是由於发令官员之前已经因为场内的噪音，已告知选手们结束跳台上的蹲伏预备姿势站起来，孙杨被允许继续参加比赛。

当比赛正式开始的时候，孙杨重新镇定下来，并且一马当先，而且他的划水看起来毫不费力。当他在最後一个往返冲刺的时候，他开起来就像刚出发时一样精神抖擞，使得看台上的观众们都惊叹得站了起来。

孙杨是伦敦奥运赛场上最耀眼的游泳运动员之一，他共获得了2金1银1铜。

除孙杨外，仅有六名选手完成了包揽奥运会男子400米和1500米两项长距离自由泳金牌的壮举。而上一位在一届奥运会中完成这一壮举的是俄罗斯选手萨尔尼科夫（Vladimir Salnikov）。他在32年前的1980年奥运会上赢得这两个项目的金牌。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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