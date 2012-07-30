罗切特：叶诗文有可能赢我

路透伦敦7月29日电（记者 Clara Ferreira-Marques）---美国游泳选手罗切特（Ryan Lochte）可能已经在男子400米混合泳项目上把菲尔普斯（Michael Phelps）赶下王座。但是，他却在周日表示，他可能刚被女子游泳冠军--一个年轻小女孩--给击败。

中国选手叶诗文在周六的女子400米混合泳中横扫各路对手而夺金。她在最後两个50米自由泳的冲刺速度分别超过了菲尔普斯和罗切特。

16岁的年轻小将叶诗文在自由泳第一个50米仅用时28.75秒，比世界纪录保持者菲尔普斯在男子400米个人混合泳决赛中的速度还快。而最後一个自由泳50米用时28.93秒，也比罗切特夺得该项目男子金牌在最後50米自由泳的成绩还要好。

“我们在昨天的晚上都在谈论这件事，这太令人难以置信了，”罗切特告诉记者道。

“她游得太快了。如果她和我一起比赛，可能她会击败我的。”

这几乎是不太可能的。

罗切特完成400米个人混合泳的时间比叶诗文快了23秒多。但是在最後100米自由泳中，叶诗文用时58.68秒，比罗切特的58.65秒只慢了一点。

“这是一个了不起的游泳纪录，”美国队总教练特洛伊（Gregg Troy）说道。他也是罗切特的私人教练。

（完）编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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