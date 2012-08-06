中国乒乓球队告诉全世界：努力超越我们吧

路透伦敦8月5日电（记者 Steve Slater）---中国乒乓球队向着连续第二次在奥运会上包揽所有金牌迈进，男队主教练刘国梁说，对手们应该利用奥运会来提高他们的水平，挑战中国的兵坛霸主地位。

“我希望全球乒乓球的水平能够提高，我们欢迎有天赋的运动员来中国参赛，”前奥运会冠军刘国梁说，他现在执教中国男队。

“我知道（中国在乒乓球上的统治地位）并不太好，但是我们有很长的乒乓球的历史。”

的确是这样，虽然乒乓球是在19世纪的英国作为一项餐後运动诞生的，但是在20世纪50年代，毛泽东把乒乓球称之为中国的国球，从那以後乒乓球运动在中国更加壮大。

欣赏中国运动员打球时的速度和敏捷着实让人兴奋，但乒坛一些人担忧中国的绝对优势可能会降低乒乓球运动在全球范围内的吸引力。

奥运会乒乓球男团比赛四分之一决赛周日结束，中国队用时72分钟击败新加坡，之後全场近7,000名观众观看了中国香港历时3小时25分钟的激烈争夺击败日本队。

4号种子德国队将在男团半决赛中遭遇中国队，欧洲头号选手波尔说，他期待得到一些非同寻常的支持。波尔在中国有很多球迷。

“我觉得甚至中国队对自己总是打赢的局面也感到乏味，他们期待着一场势均力敌的比赛，”波尔说，“也许我们能在明天的比赛上引起轰动……我觉得我们需要更多的支持，包括来自中国的支持，也许全世界都会支持我们，”他笑着说。

**2016年的挑战**

乒乓球管理组织国际乒乓球联合会的主席沙拉拉（Adham Sharara）希望在2016年里约热内卢奥运会时，来自日本、法国、韩国和其他国家的运动员能够挑战中国队的主导地位。

“大约八年前，中国队重获了他们在乒乓球上的主导地位，现在我感觉他们绝对统治地位将要结束，来自欧洲及其他地方的年轻一代已经威胁到他们的地位，”沙拉拉在接受采访时告诉路透。

他承认，任何一项运动被某一个国家统治都是不好的。“未来中国在乒坛的地位肯定会被其他国家挑战，但不是明天，可能是再过三四年，那时我们会看到新生力量的崛起，”他说。

中国男队教练刘国梁把中国乒乓球队受到的压力和美国篮球队相比，他说改变中国运动员在乒坛的统治地位不是中国要做的。

“那是国际乒联要做的，不是中国国家队要做的事情。”他说。

“也许那是奥运精神，我们需要从竞争中彼此学习。”他补充道。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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