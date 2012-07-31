50岁前中国乒乓国手征战奥运 称中国美食是秘诀

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦7月30日电（记者Toby Davis）---50岁的西班牙乒乓球运动员何志文，有一个简单的绝招，在对反应、速度和灵活性要求极高的乒乓球运动中保持高水平的状态。
“我照顾好我自己，吃中国菜并且休息好，”现世界排名41位的何志文对记者说，周一何志文止步乒乓球男单第三轮。“我速度不够，但我发球和战术方面都不错。”何志文1980年代曾是中国队国手。
中国出生的何志文1971年就开始打球，而目前世界排名第一并且是奥运会夺冠热门的张继科则是出生在17年之後的1988年，何志文还参加过雅典奥运会和北京奥运会。
直板握拍打法的何志文在比赛中的表现，让人难以置信他的真实年纪。
何志文在第三轮比赛中以2-4输给了比自己排名高的罗马尼亚选手克雷斯安(Adrian Crisan)，遗憾地结束了自己的奥运征程。
“我也许不会参加里约热内卢奥运会了，”他从赛场上大汗淋漓地下来时说。“我已经50了，但是再说吧。”（完）
编译： 陈昭 发稿：王燕焜
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