乒乓球男团首轮 韩国艰难胜朝鲜

路透伦敦8月4日电（记者 Steve Slater）---在周六奥运会乒乓球男子团体首轮比赛中，韩国队险胜对手朝鲜队。他们承认政治背景对其比赛状态有影响。

“我感觉和朝鲜队打球压力很大，我们是相同的种族，说同样的语言，但是现在在政治上不友好，”韩国队教练刘南奎（Yoo Nam Kyu）通过翻译说。

在周六的男团第一轮比赛中，韩国队3-1淘汰朝鲜队。对於二号种子韩国队来说，外界没有预料到他们打败十一号种子的朝鲜队会如此艰难。

直到2004年奥运会冠军柳承敏（Ryu Seung-min）险胜朝鲜金赫峰（Kim Hyok-bong），才锁定了韩国队的胜局。就在9个月前在多哈举办的“和平与体育”乒乓球杯赛上，两国联合组队，柳承敏和金赫峰曾作为队友一起出战。

“我们总是相互问好，这没有问题，乒乓球这项运动很特殊，”柳承敏在赛後说，“我们的关系很好，有很好的友谊中，但是在球场上，我们处於战争中，乒乓球的战争。”

柳承敏和金赫峰在赛後握手，但整场比赛中双方的教练员和运动员之间基本没有交流。柳承敏和刘南奎说，他们向对手问候和交流仅仅局限於运动方面以及他们的身体状况，从不谈政治。

朝鲜队的教练员和运动员们在赛後拒绝进入媒体采访区接受采访。

乒乓球在这两国是非常流行的体育运动之一，而且过去在体育上的交流拉近了两国间的距离。

在1991年，也就是朝鲜抵制汉城奥运会的三年之後，朝鲜和韩国曾组成同一支队伍参加了的乒乓球世界锦标赛，首次使用了“统一旗”作为团旗。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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