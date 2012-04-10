李娜回应媒体：丈夫继续任教 不换外籍教练

李娜3月22日在佛罗里达举行的索爱公开赛中。 REUTERS/Andrew Innerarity

路透4月10日电---中国网球名将李娜对媒体苛责伦敦奥运备战颇为不满，坚持称将继续让丈夫姜山作自己的教练。

30岁李娜与中国媒体的关系一直有点紧张。她对《中国日报》称，姜山将继续担任她的教练，她无意聘请外籍教练。

口快心直的李娜称：“到目前为止，我没有任何请外教的想法，希望你们不要再提这样的问题。”

在姜山的指导下，李娜去年挺进澳网公开赛决赛，她最终输给比利时选手克里斯特尔斯（Kim Clijsters）屈居亚军。

丹麦籍教练莫滕森（Michael Mortensen）随後担任李娜教练，助其法网折桂，但在美网比赛後，姜山再次成为李娜的教练。

李娜在巴黎成为首个获大满贯的亚洲选手後，竞技状态有所下滑。但李娜对备战伦敦奥运会充满信心。

李娜称：“跟去年进入澳网决赛相比，可能大家对我今年的成绩多少有点失望。但我觉得自己状态还可以，没有什麽遗憾。

伦敦将是李娜第三次参赛奥运会。李娜表示：“这可能是我最後一届奥运会，所以希望不要留下遗憾。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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