路透伦敦8月5日电(记者Kylie MacLellan)---瑞士天王费德勒(Roger Federer)最终没能将奥运会网球男单金牌收入囊中，丧失了获得“金满冠”的机会，但是这位17座大满贯得主并不希望获得别人的同情。

周日在温布尔登球场，费德勒以2-6、1-6、4-6的比分输给英国选手穆雷(Andy Murray)，他最终将带着一枚银牌回家，却依然感到很开心。

“我觉得我赢得了一枚银牌，而不是丢掉了一枚金牌，”他说。“对我来讲，这个月的表现已经很精彩了。我赢了温网冠军，再次回到世界第一的位置，而且，我还得了奥运会银牌。别为我感到伤心，”费德勒说，他在北京奥运会上已经收获了一枚网球双打金牌。

“我已经很开心了，我知道这听起来很奇怪，因为人们已经习惯听到我我获胜的消息，觉得也许只有胜利才能让我开心，但是我是一个快乐的网球运动员，诸如这枚银牌的好消息已经足以让我感到自豪和高兴。”

本届奥运会对头号种子费德勒而言并非一帆风顺，第一轮对阵哥伦比亚选手法拉(Alejandro Falla)的比赛中，费德勒先丢一局，後来赶超才惊险获胜。

半决赛对阵阿根廷人德尔-波特罗(Juan Martin del Potro)的比赛更是一场史诗般的胜利，决胜盘一直打到19比17才艰难取胜，这场比赛耗时4小时25分钟不仅创造了奥运会网球比赛最长用时记录，也是职业网球时代时间最长的三盘大战。

“第一轮比赛後我差点哭了，也许你不相信……这场比赛对我来说太重要了。我知道我差点就输掉这场球了。毫无疑问，赢下半决赛後我也有同样的感受。”

伦敦奥运会是这位30岁的老将第四次征战奥运会，他不排除在下一届里约热内卢奥运会上再一次冲击奥运会单打金牌的可能。

“参加里约热内卢奥运会并不是没有可能，但是我也有可能先退役，到时再复出。但这个休息时间可够长的，”费德勒笑着说。

“但这不是我现在想的主要的事情。当然，我渴望一枚奥运会单打金牌，但获得银牌我也很高兴……我很享受奥运会的过程。到时再看吧。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。