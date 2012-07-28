网球天王费德勒受运动员们追捧

路透伦敦7月26日电（记者 Kylie MacLellan）---瑞士网球巨星费德勒（Roger Federer）非常受选手和媒体的欢迎，他甚至发现自己在奥运村里寸步难行，记者们也在新闻发布会上对他表现出极大热情。

现今男单世界排名第一的17次大满贯得主费德勒之前参加的三次奥运会上，曾两次居住在奥运村，伦敦奥运会是他参加的第四届奥运会，这次他将住在奥运网球场馆——温布尔登网球场附近。

一方面是由於住在这里更方便，因为奥林匹克公园距离温布尔登网球场要将近一个小时的车程；另一方面，30岁的费德勒也承认自己的名气带来的不方便也是考虑因素。

“我之前住在过奥运村，所以我并不是那麽期待一定要住在那里。我很愿意，但由於我在过去的八年变得很出名，所以我现在出入奥运村不像以前那麽简单。”他在新闻发布会上说道。能容纳700人的奥运主新闻中心发布厅因他的到来人满为患。

在等待这位头号种子到来的时候，很多记者都用他们的手机和Ipad对着写着“罗杰·费德勒”的座位牌拍照，这个座位牌似乎完全没有设置的必要。费德勒一进房间，人们便蜂拥上前拍照。

与此形成鲜明对比的是，在一小时前二号种子塞尔维亚选手德约科维奇（Novak Djokovic）的新闻发布会上，包括他的同胞在内仅有大约50人参加。他在北京奥运会男单比赛中获得铜牌，他在本月被费德勒夺走男单世界排名第一的宝座。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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