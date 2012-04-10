版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 14:59 BJT

李娜回应媒体：丈夫继续任教 不换外籍教练

中国网球名将李娜对媒体苛责伦敦奥运备战颇为不满，坚持称将继续让丈夫姜山作自己的教练。她对《中国日报》称，姜山将继续担任她的教练，她无意聘请外籍教练。口快心直的李娜称：“到目前为止，我没有任何请外教的想法，希望你们不要再提这样的问题。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐