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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 16:08 BJT

莎娃将出任俄罗斯奥运旗手

俄罗斯奥委会官员周二确认，在今年的法网中完成个人“全满贯”目标的莎拉波娃将在伦敦奥运会上成为俄罗斯代表团旗手，这将是俄罗斯历史上第一位女性奥运旗手。此前担任过旗手的有游泳名将波波夫等。25岁的莎拉波娃因肩伤缺席北京奥运会，今年将是她第一次参加奥运会。

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