网球颁奖仪式上美国国旗被风吹落

路透伦敦8月4日电---温布尔登网球场以变幻无常的天气而出名，不期而至的雨水已是每年温布尔登网球锦标赛的常客。

但是，周六时，进行奥运会网球比赛的温布尔登网球场被一场突如其来的风弄得混乱。在网球女单的颁奖仪式上，冠军美国队的国旗突然被大风吹走，中心球场的15,000名观众一片哗然。

金牌得主小威廉姆斯（Serena Williams）不久前还满怀喜悦地看着星条旗伴随着美国国歌冉冉升起，而在国旗被吹到地上後，小威也立刻被逗笑了。

“风刮的这麽大，我很吃惊怎麽没把三面旗子都吹走。”她说，“在那一刻，我正在想着我的家人和金牌。”

对於2012年伦敦奥运会的组织者来说，这已经不是第一次在国旗问题上出岔子了，上周在格拉斯哥举办的朝鲜女足对哥伦比亚女足的比赛上，举办方就错把韩国国旗当成朝鲜国旗打在大屏幕上。（完）编译：逯璐 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。