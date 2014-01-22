匈牙利奥委会称接到恐怖分子威胁信（更新版）

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
（新增细节）
路透布达佩斯1月22日 - 匈牙利奥委会主席博凯(ZsoltBorkai)周三向该国MTI通讯社称，该国奥委会在索契冬奥会前接到一封恐怖分子的威胁信，并称另有多个国家奥委会也收到类似威胁。
博凯表示，匈牙利方面严肃对待这一威胁，已通知国际奥委会和索契冬奥会俄方组委会，并补充说，据称另有多个国家奥委会收到类似威胁。
匈牙利奥委会秘书长萨博(BenceSzabo)告诉Nemzeti体育日报称，国际奥委会也收到了类似信件，称相关调查已经展开。
“不幸的是，这一消息是真的，”萨博称。“匈牙利奥委会的电子邮件信箱收到了分别用英文和俄语写成的信，威胁对参加索契冬奥会的匈牙利代表团采取恐怖主义行动。”
“他们还告诉我们，最好呆在国内别去……很明显，匈牙利奥委会不会因为恐怖威胁多严重而决定不去参加本届冬奥会，上帝也不会允许我们那么做。”
路透无法立即联络到匈牙利奥委会高官对此消息予以证实。 （完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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