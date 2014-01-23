索契冬奥会前多国奥委会收到恐吓信

路透1月22日(记者 Marton Dunai) -至少五个欧洲国家的奥委会以及美国奥委会周三收到俄文恐吓信，但各国奥委会负责人称，威胁并不是真实的。

尽管奥委会官员发表这番言论，但这些写给意大利、匈牙利、德国、斯洛文尼亚、斯洛伐克的信件还是一度引起惊慌，这凸显外界对索契冬奥会安全的担心。

美国奥委会后来也证实，收到了通过电邮发出的威胁信。

匈牙利奥委会对外关系干事纳吉·日格蒙德(NagyZsigmond)对路透表示：“我很高兴地告诉大家，在经过了对信件的分析后，国际奥委会和索契组委会宣布，该威胁不是真实的。”

纳吉说：“此人一直在向很多国家的奥委会发送各种信息。”

他说，此信件向匈牙利公民、参赛选手和官员发出威胁，称“参加索契冬奥会的人可能会被炸死。”

纳吉还援引国际奥委会官员的话称，发送这些信件的人生活在俄罗斯之外，此人之前就干过这样的事，但他没有指出这个人的身份。纳吉称，没什么好担心的。

除了匈牙利和美国，意大利、德国、斯洛文尼亚和斯洛伐克也表示，他们的奥委会也收到了类似威胁信件，目前已将信件移交给警方。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。