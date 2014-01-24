俄称袭击冬奥会威胁系挑衅 呼吁他国别理会

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月23日 - 俄罗斯周四呼吁其他国家不要理会袭击索契冬奥会的威胁信件，并将威胁警告斥为恶作剧。

俄罗斯的呼吁与国际奥委会官员的说法一致。国际奥委会官员称，美国及至少欧洲五国的奥委会收到的“恐怖分子威胁”信息构不成危险。

“我认为这是挑衅……我们建议其他国家的同僚不要在意，”俄罗斯奥委会主席Alexander Zhukov在新闻发布会上说。

俄罗斯南部城市伏尔加格勒上月发生两起自杀式爆炸袭击后，该国官员一直表示索契冬奥会将会安全举行，确保运动员和观众放心。

北高加索地区的伊斯兰武装分子威胁要袭击索契冬奥会。但Zhukov称：“（俄方）已采取了一切必要的安保措施，以确保安全。”（完）