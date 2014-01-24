美官员称俄在分享冬奥会威胁情报方面不够配合

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月23日(记者 Mark Hosenball) - 美国安全官员表示，对于武装分子可能袭击索契冬奥会参加者的威胁，俄罗斯在与美国分享情报方面配合得不够。
一名美国高官表示：“我要说的是，俄罗斯在分享具体的威胁情报方面不够配合。”
另一名美国官员称，美国认为，俄罗斯在索契及周围建立了有效的坚固安保措施，但表示，美国对于俄罗斯不愿分享威胁情报感到担忧。
上月伏尔加格勒发生两起自杀式爆炸袭击，造成34人死亡。俄罗斯急于让运动员和观众放心，索契冬奥会将会是安全的。
北高加索地区的伊斯兰武装分子威胁要袭击索契冬奥会。
一名美国官员称，鉴于索契的强大安保，最有可能的袭击目标会是包括莫斯科在内的其他地方。
这名官员称，袭击者“没必要袭击硬目标。他们袭击软目标一样有效。”
这些美国官员没有对潜在威胁给出细节。
美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周二进行了电话通话，两人谈到了索契安全问题。
白宫新闻发言人卡尼(Jay Carney)表示，在索契冬奥会的安保准备工作上，美国向俄罗斯政府提供了全力支持和协助。(完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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