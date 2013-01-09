版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 14:28 BJT

可能的地震袭击不会影响东京申奥---官员

东京奥申委主席竹田恒和周二表示，日本在2020年或将遭受地震袭击的阴影不会冲淡东京申奥成功的可能性，“地震何时何地发生无法被确切地预计，哪个国家都有可能发生地震，重要的是如何应对以及善后工作。”东京在竞选2016年奥运会主办城市时败给里约，将与马德里及伊斯坦布尔竞争2020年奥运会主办城市。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐