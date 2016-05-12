日本否认以行贿方式赢得2020年奥运会主办权

路透东京5月12日 - 日本政府周四称，东京赢得2020年夏季奥运会主办权的方式是清白的，否认媒体有关东京奥运会申办小组为取得奥运主办权曾支付130万欧元的报道内容。

《卫报》周三报道称，东京奥运会申办小组曾向一个新加坡银行账户汇进130万欧元（148万美元），而该账户据信与前国际田径联合会（IAAF）主席迪亚克（Lamine Diack）的儿子Papa Massata Diack有关联。

日本内阁官方长官菅义伟在新闻发布会上称，他不知道相关的媒体报道。

“我确信，我们的申办活动是以清白的方式进行的。”菅义伟补充说，如果法国有关部门就此事接触东京当局，日方将会配合。

迪亚克因涉嫌在IAAF的腐败问题正在接受法国警方的调查。《卫报》报道称，迪亚克的儿子因该调查拒绝向《卫报》置评。迪亚克的儿子据信在塞内加尔。

国际奥运会（IOC）周三称，他们一直与法国方面有联系。IOC发言人称，其道德与合规官员会继续与法国有关部门保持联系，以澄清任何所谓的不当行为。法国检方拒绝置评。

2020年东京夏季奥运会组委会发言人Hikariko Ono称，他们认为东京获得2020年夏季奥运主办权系因其投标方案最佳。日本奥委会发言人Yasuhiro Nakamori表示同意该观点。（完）