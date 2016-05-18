日本奥委会主席回应贿选质疑 称计划调查申奥过程

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透东京5月18日 - 日本奥委会（JOC）主席、前东京奥申委理事长竹田恒和周三称，日本奥委会计划调查东京申奥过程。
媒体报导称，东京奥申委曾向与帕帕·迪亚克（Papa Massata Diack）有关联的一个新加坡银行账户汇入总计逾200万美元的款项。帕帕·迪亚克是前国际田联主席拉米·迪亚克（Lamine Diack）的儿子。
拉米·迪亚克曾任国际奥委会委员，因涉嫌在担任国际田联主席期间的腐败行为，正接受法国警方调查。国际奥委会称，正就案件与法国地方法官保持联系。
日本官员称，这些款项是合法的咨询费。
竹田恒和称，参加申奥的人员会受到问询。
“我们正在设立一个包括外部律师的调查团队。”竹田恒和对日本国会的一个委员会表示。
“我们将再次与申奥有关联的人员谈话，以确定是否存在被怀疑的非法行为。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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