日本否认以行贿方式赢得2020年奥运会主办权

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月12日 - 日本政府周四称，东京赢得2020年夏季奥运会主办权的方式是清白的，否认媒体有关东京奥运会申办小组为取得奥运主办权曾支付130万欧元的报导内容。
《卫报》周三报导称，东京奥运会申办小组曾向一个新加坡银行账户汇进130万欧元（148万美元），而该账户据信与前国际田径联合会（IAAF）主席迪亚克（Lamine Diack）的儿子Papa Massata Diack有关联。
日本内阁官方长官菅义伟在新闻发布会上称，他不知道相关的媒体报导。
“我确信，我们的申办活动是以清白的方式进行的。”菅义伟补充说，如果法国有关部门就此事接触东京当局，日方将会配合。
迪亚克因涉嫌在IAAF的腐败问题正在接受法国警方的调查。《卫报》报导称，迪亚克的儿子因该调查拒绝向《卫报》置评。迪亚克的儿子据信在塞内加尔。
国际奥运会（IOC）周三称，他们一直与法国方面有联系。IOC发言人称，其道德与合规官员会继续与法国有关部门保持联系，以澄清任何所谓的不当行为。法国检方拒绝置评。
2020年东京夏季奥运会组委会发言人Hikariko Ono称，他们认为东京获得2020年夏季奥运主办权系因其投标方案最佳。日本奥委会发言人Yasuhiro Nakamori表示同意该观点。(完)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502