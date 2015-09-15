多伦多不会申办2024年夏季奥运会--报道

路透多伦多9月14日 - 根据加拿大多家媒体周一报道，多伦多不会申办2024年夏季奥运会和残奥会。

多伦多市长庄德利（John Tory）此前安排将在周二召开新闻发布会。许多人认为，届时他会宣布多伦多将申办2024年夏季奥运会和残奥会。申办2024年夏季奥运会的城市包括巴黎、洛杉矶、罗马、布达佩斯和汉堡。

但加拿大《环球邮报》和《多伦多星报》援引知道决定的两位消息人士报道称，庄德利选择不向国际奥委会提出举办申请，并且会在周二宣布此事。

据《环球邮报》援引的消息人士称，庄德利基于时间紧迫以及民营行业缺乏兴趣做出了他的决定。

《多伦多星报》报道称，“企业缺乏热情，没有所在省的坚定支持，潜在的主要赞助商对支持多伦多举办这一体育盛会也不是很热烈，”这些情况促使庄德利做出了该决定。

多伦多曾五次申办奥运会，但都未能成功。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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