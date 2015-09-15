多伦多不会申办2024年夏季奥运会--报道

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透多伦多9月14日 - 根据加拿大多家媒体周一报道，多伦多不会申办2024年夏季奥运会和残奥会。
多伦多市长庄德利（John Tory）此前安排将在周二召开新闻发布会。许多人认为，届时他会宣布多伦多将申办2024年夏季奥运会和残奥会。申办2024年夏季奥运会的城市包括巴黎、洛杉矶、罗马、布达佩斯和汉堡。
但加拿大《环球邮报》和《多伦多星报》援引知道决定的两位消息人士报道称，庄德利选择不向国际奥委会提出举办申请，并且会在周二宣布此事。
据《环球邮报》援引的消息人士称，庄德利基于时间紧迫以及民营行业缺乏兴趣做出了他的决定。
《多伦多星报》报道称，“企业缺乏热情，没有所在省的坚定支持，潜在的主要赞助商对支持多伦多举办这一体育盛会也不是很热烈，”这些情况促使庄德利做出了该决定。
多伦多曾五次申办奥运会，但都未能成功。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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