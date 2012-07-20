边境署闹罢工 伦敦奥运雪上加霜

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透伦敦7月18日电（记者Michael Holden）---坐飞机来伦敦观看奥运会的游客们大概不得不在机场大排长队了。一个代表边境管理人员的工会在周三宣称，其成员将举行罢工，他们正在争取更高待遇及削减工作量。
近几个月，由於部分员工参与罢工，伦敦周围的机场护照查验工作一直人手不足，这给他们的工作造成了极大的困难。一些旅客得在希思罗国际机场排上几个小时的队，才能通过入境检查。
英国公共与商业服务工会（PCS）是英国最激进的工会之一。该工会表示，其会下包括英国边境署（border agency）和入境人员管理处（immigration personnel）在内的成员已经举行罢工。这是内政部罢工的一部分，目的在於提高待遇并减少工作量。
伦敦奥运会将於7月27日开幕， 比赛过程中每天将有几十万游客来到伦敦。据预测，8月13日将成为希斯罗机场最繁忙的一天，同时希斯罗机场原本就是欧洲最繁忙的机场。
PCS负责人表示，本周四他们将宣布罢工的具体日期和罢工方式。但英国政府表示，PCS内部的无记名投票仅有20%的成员参加，这说明这次罢工能得到的公众支持将很有限。
一位PCS成员表示，工会领袖们正在积极策划，他们想选取奥运期间最繁忙的日子进行罢工。“我们会挑选关键的日子的，”他这样告诉路透社记者。
PCS表示，在希斯罗机场发生的长时间延误是由签证官不足造成的，而这样的人员不足是因为边境署的员工数量被削减了22%。这一员工削减是政府行为，目的在於减少财政赤字。
6月30日在希斯罗机场4号航站楼，一些旅客排了3个小时才通过了护照检查处。
“政府官员们早就知道工作的人手不够，可是他们却对此视而不见，”PCS领导人瑟沃特卡（Mark Serwotka）在声明中如此说道。
“我们认为，政府如此不顾後果地大幅裁减员工是不负责任的行为。在这次边境署的事件中，政府试图靠从别处调来几个新手来弥补人员上的不足。”
PCS还表示，工会20%的成员参与了不记名投票，其中57%的投票者赞成罢工，75%的投票者支持采取其他的行业行动。
为了奥运开幕前的最後冲刺，英国政府已经成招募了更多的边境管理员工。政府表示，仅有20%成员投票，说明PCS在罢工方面并没有绝对主导力。
移民部长格林（Damian Green）说，“他们居然在这个时候决定罢工，这是完全不能为人接受的。我们相信，公众也不会同情PCS的这一决定。”（完）
编译： 孙舒 发稿：王燕焜
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