普京在索契冬奥会落幕后是否会强硬出手？

焦点：日本央行政策会议料提出乐观经济评估 淡化宽松退场臆测
路透东京4月27日 - 随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。
路透2月24日 （记者 Timothy Heritage） -在历时两周多的索契冬奥会期间，俄罗斯总统普京竭尽全力向世人展示他本人及俄罗斯的柔情一面。
如今索契冬奥会已经落幕，西方国家担心欢声笑语将会远去，俄罗斯与欧洲可能就乌克兰命运放手较量。
参演完索契冬奥会闭幕式的杂技艺术家、舞蹈人员及旗手几乎还没有从体育场撤离，俄罗斯2月23日晚就宣布召回驻乌克兰大使以磋商乌克兰局势。
俄罗斯国家电视台甚至都不能等到索契冬奥会落幕，便对遭罢免的乌克兰总统亚努科维奇发起严厉抨击。
俄罗斯国家电视台主持人德米特里·基谢廖夫（Dmitry Kiselyov）指责亚努科维奇背叛俄罗斯。他称：“这是不可避免的后果。乌克兰距分裂只有一步之遥，甚至可能已经越过了内战的门槛。”
普京没有就亚努科维奇的倒台发表公开言论，但基谢廖夫效忠于普京，深得普京的信任。基谢廖夫很快就会接管一家旨在美化俄罗斯形象的媒体机构。
西方国家领导人担心，俄罗斯可能因担心失去在乌克兰的影响力，或许会动用武力阻止该国与欧盟形成密切关系。
美国总统奥巴马的国家安全顾问苏珊·赖斯（Susan Rice）称，如果俄罗斯向乌克兰派兵，那将会是个“严重的错误”。俄罗斯没有暗示是否会这么做。
根据德国方面的说法，普京与德国总统默克尔电话交流时表示，他希望乌克兰保持统一。但媒体揣测，俄罗斯可能希望控制乌克兰东部说俄语的地区。
但普京在公开场合对乌克兰局势只字不提。普京希望将乌克兰纳入其计划的地区贸易集团，以挑战中国和美国的经济影响力。
索契冬奥会对普京而言有缓和紧张气氛的作用。俄罗斯称雄奖牌榜，伊斯兰武装分子的袭击担忧系捕风捉影，而各种奥运设施则广受赞誉。
普京在冬奥会期间拜访一些国家的代表团驻地，曾与美国代表团的官员喝酒畅聊，还在滑雪场与一名志愿者合照留影。
“克里姆林宫会不会从基铺（的抗议）吸取教训？”反对派领导人BorisNemtsov在一篇博文中发问道。“他们会不会把自由还给民众？会不会放弃他们无休无止的统治？我对此深表怀疑。”
俄罗斯在索契冬奥会前释放了前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）和反普京的PussyRiot乐队两名成员。反对者认为这些举动是当局所做的表面文章，意在安抚西方。
批评人士称，举办冬奥会并没有导致俄罗斯发生任何根本性变化。他们担心一切都将恢复往常。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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