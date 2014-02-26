普京在索契冬奥会落幕后是否会强硬出手？

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月24日 - 在历时两周多的索契冬奥会期间，俄罗斯总统普京竭尽全力向世人展示他本人及俄罗斯的柔情一面。

如今索契冬奥会已经落幕，西方国家担心欢声笑语将会远去，俄罗斯与欧洲可能就乌克兰命运放手较量。

参演完索契冬奥会闭幕式的杂技艺术家、舞蹈人员及旗手几乎还没有从体育场撤离，俄罗斯2月23日晚就宣布召回驻乌克兰大使以磋商乌克兰局势。

俄罗斯国家电视台甚至都不能等到索契冬奥会落幕，便对遭罢免的乌克兰总统亚努科维奇发起严厉抨击。

俄罗斯国家电视台主持人德米特里·基谢廖夫(Dmitry Kiselyov)指责亚努科维奇背叛俄罗斯。他称：“这是不可避免的后果。乌克兰距分裂只有一步之遥，甚至可能已经越过了内战的门槛。”

普京没有就亚努科维奇的倒台发表公开言论，但基谢廖夫效忠于普京，深得普京的信任。基谢廖夫很快就会接管一家旨在美化俄罗斯形象的媒体机构。

西方国家领导人担心，俄罗斯可能因担心失去在乌克兰的影响力，或许会动用武力阻止该国与欧盟形成密切关系。

美国总统奥巴马的国家安全顾问苏珊·赖斯(Susan Rice)称，如果俄罗斯向乌克兰派兵，那将会是个“严重的错误”。俄罗斯没有暗示是否会这么做。

根据德国方面的说法，普京与德国总统默克尔电话交流时表示，他希望乌克兰保持统一。但媒体揣测，俄罗斯可能希望控制乌克兰东部说俄语的地区。

但普京在公开场合对乌克兰局势只字不提。普京希望将乌克兰纳入其计划的地区贸易集团，以挑战中国和美国的经济影响力。

索契冬奥会对普京而言有缓和紧张气氛的作用。俄罗斯称雄奖牌榜，伊斯兰武装分子的袭击担忧系捕风捉影，而各种奥运设施则广受赞誉。

普京在冬奥会期间拜访一些国家的代表团驻地，曾与美国代表团的官员喝酒畅聊，还在滑雪场与一名志愿者合照留影。

“克里姆林宫会不会从基铺(的抗议)吸取教训？”反对派领导人Boris Nemtsov在一篇博文中发问道。“他们会不会把自由还给民众？会不会放弃他们无休无止的统治？我对此深表怀疑。”

俄罗斯在索契冬奥会前释放了前石油大亨霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)和反普京的Pussy Riot乐队两名成员。反对者认为这些举动是当局所做的表面文章，意在安抚西方。

批评人士称，举办冬奥会并没有导致俄罗斯发生任何根本性变化。他们担心一切都将恢复往常。（完）