潘基文参加奥运火炬传递活动

路透伦敦7月26日电---联合国秘书长潘基文（Ban Ki-moon）周四举起奥运火炬，在2012年奥运会的前夕穿过伦敦市中心，奥运圣火传递至白金汉宫。

潘基文身着白色运动服，面带微笑，不时向聚集在威斯敏斯特议会广场观看火炬传递最後一棒的群众挥手致意。

潘基文将在周五参加奥运会开幕式，并且将参加有关促进战争国家在奥运会期间休战的活动。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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