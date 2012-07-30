美国选手维特抗议奥运宪章广告禁令

7月21日伦敦奥运火炬传递途中拍到的奥运赞助商三星的广告标识。 REUTER/LOCOG/Pool

路透伦敦7月29日电（记者Keith Weir）---一批美国运动员周日在维特(Twitter)上对奥运宪章中关於商业广告的禁令提出质疑，该规定旨在保护奥运会官方赞助商。

包括四年前北京奥运会女子100米跨栏冠军道恩·哈珀（Dawn Harper）在内的多名运动员在维特上呼吁奥组委放宽此项规定限制。

“我很荣幸能参加奥运会，但是‘我们要求改变【奥运会宪章】第40条’，”她在维特上这样写道，同时粘贴了一张一些美国队运动员在会议室里的照片。这条消息得到很多运动员的回应和支持，其中包括参加过三次奥运会的老将桑娅·罗斯-理查兹（Sanya Ross-Richards）。

奥运会宪章第40条禁止运动员在奥运会期间为任何非奥运官方赞助商的品牌作广告宣传，部分运动员们对此表示不满。

这条规定保护了包括Visa、麦当劳、和可口可乐在内的11家奥运官方赞助商的利益，这些公司在包括一届夏季奥运会和一届冬季奥委会的四年周期会付出约1亿美元的赞助费。

这些规定是为了防止其他公司的“伏击营销”行为（非奥运会赞助商开展与奥运会相关联的营销活动，获得免费的宣传），国家奥组委签下赞助商不再禁止之列。

然而这意味着运动员们在享受最大曝光率的同时，不能从他们的个人赞助商那里得到收益。

在奥运会开始前，相关的广告代言指导就已发放到各运动员和经纪公司手中，警告他们如果违反此规定就可能遭到取消比赛资格的惩罚。

国际奥委会一直在积极鼓励运动员们在周五开幕的奥运会上充分利用社交媒体，然而，官方博客的指南中却包含着一条警告，要求运动员们严格遵守关於做广告的规定。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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