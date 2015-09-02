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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 2日 星期三 15:30 BJT

洛杉矶将代表美国申办2024年夏季奥运会

美国奥委会称，洛杉矶周二被选为代表美国申办2024年夏季奥运会的城市。波士顿在7月退出申办2024年夏季奥运会。洛杉矶曾在1932年和1984年举办过夏季奥运会。其他申办2024年夏季奥运会的城市包括巴黎、罗马、布达佩斯和汉堡。路透

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