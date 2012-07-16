新华社称美国争论奥运队服中国造事件是亵渎奥运精神

路透北京7月16日电---新华社在周一表示，美国奥运代表团制服由中国制造一事在美国引发的风波是对奥运精神的亵渎。新华社表示，奥运会本应将体育从政治中分离出来，同时还应无视经济利益。

在美国的失业率徘徊在略高於8%这一背景下，美国的政客出言非难美国队的伦敦奥运会制服。伦敦奥运会将於本月晚些时候开幕。六名民主党参议院表示他们计划通过一项法令，要求礼仪性制服必须在美国本地生产。

但是中国官方运行的新华社在评论文章中表示，很难相信成熟的美国政客竟会在这样的问题上如此歇斯底里。

“奥运精神是要把运动从政治中分离出来，但这些美国政客走得太远，竟企图给制服贴上政治标签，”在这篇中文评论文章如是写道。

“这是一种狭隘的民族主义观点，是对奥运精神的玷污，也是无知的体现，”新华社补充道。

该评论文章还指出，鉴於往年美国奥运代表团的制服也是在海外制造的，因此毫无疑问美国大选期间两党争议政策是这次闹剧发生的真正原因。

“这一事件引发热议的原因在於‘中国制造’这个词触及了美国大选中最敏感的议题—‘工作外包’，”新华社补充道。

民主党抨击共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney），批评後者的私人直接投资公司贝恩资本涉嫌解雇员工以及外包美国工作。

而在罗姆尼这一方，他反复承诺将在贸易和货币操作方面对中国采取更强硬的态度。如果当选，他将尽快宣布中国为货币操纵国。（完）

--编译：孙舒 发稿：王燕焜

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