美国宣布申办2024年夏季奥运会

(本文由路透中文网编译并提供)

路透加州雷德伍德城12月16日 - 美国奥委员周二称，美国将申办2024年夏季奥运会。这为美国自1996年以来首次寻求举办夏季奥运会。

洛杉矶、旧金山、波士顿和华盛顿被考虑为举办2024年夏季奥运会的城市，美国奥委会称其预计会在明年1月作出最终决定。

洛杉矶有望在上述四个入围城市中胜出，该市曾举办过1932年和1984年奥运会。

美国是继德国和意大利之后第三个正式启动申办程序的国家。1996年亚特兰大夏季奥运会后，美国一直没有举办过夏季奥运会。盐湖城曾举办2002年冬季奥运会。（完）