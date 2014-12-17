美国宣布申办2024年夏季奥运会

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透加州雷德伍德城12月16日 - 美国奥委员周二称，美国将申办2024年夏季奥运会。这为美国自1996年以来首次寻求举办夏季奥运会。
洛杉矶、旧金山、波士顿和华盛顿被考虑为举办2024年夏季奥运会的城市，美国奥委会称其预计会在明年1月作出最终决定。
洛杉矶有望在上述四个入围城市中胜出，该市曾举办过1932年和1984年奥运会。
美国是继德国和意大利之后第三个正式启动申办程序的国家。1996年亚特兰大夏季奥运会后，美国一直没有举办过夏季奥运会。盐湖城曾举办2002年冬季奥运会。（完）
编译：侯雪苹 审校 王琛
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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