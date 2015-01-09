版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 10:46 BJT

波士顿将代表美国申办2024年奥运会

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月8日 - 美国奥委会周四宣布，波士顿将代表美国申办2024年夏季奥运会。

在美国内部竞选中，波士顿力压曾两度主办奥运会的洛杉矶、以及旧金山和华盛顿。波士顿之前未曾承办过奥运会。(完)

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐