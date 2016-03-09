洛杉矶市长称特朗普若当选总统 不会影响洛杉矶申办2024年奥运会

路透加州比佛利山庄3月8日（记者 Steve Keating） - 尽管有望成为美国总统的特朗普引发世界领导人的担忧，但洛杉矶市长艾瑞克·嘎塞提（Eric Garcetti）认为，不论是谁入主白宫，都不会影响洛杉矶申办2024年夏季奥运会。

“这是超越政治的事情。”嘎塞提周二在美国奥委会媒体峰会上称。“体育活动不问党籍。”

“当总统竞选活动尘埃落定、有了新总统时，他或她会直接支持洛杉矶进行申办，以便将体育盛会带回美国。”

“这是打破篱墙的事情，是让我们团结的事情。”

洛杉矶与巴黎、罗马、布达佩斯等欧洲名城争夺2024年夏季奥运会的主办权。

“政治人士，如果他们很不错，就会反应他们代表的民众（的心声）。我知道美国民众对奥运会的感觉，我知道他们对奥运会及残奥会的感觉。”嘎塞提说。

“我知道，残奥会和奥运会是触动我们心灵的事情，任何一位好总统都会秉承这种精神。”（完）