洛杉矶将代表美国申办2024年夏季奥运会

路透洛杉矶9月1日 - 美国奥委会称，洛杉矶周二被选为代表美国申办2024年夏季奥运会的城市。波士顿在7月退出2024年夏季奥运会城市申办。

洛杉矶曾在1932年和1984年举办过夏季奥运会。其他申办2024年夏季奥运会的城市包括巴黎、罗马、布达佩斯和汉堡。（完）