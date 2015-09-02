版本:
中国
娱乐体育 | 2015年 9月 2日 星期三 10:46 BJT

洛杉矶将代表美国申办2024年夏季奥运会

路透洛杉矶9月1日 - 美国奥委会称，洛杉矶周二被选为代表美国申办2024年夏季奥运会的城市。波士顿在7月退出2024年夏季奥运会城市申办。

洛杉矶曾在1932年和1984年举办过夏季奥运会。其他申办2024年夏季奥运会的城市包括巴黎、罗马、布达佩斯和汉堡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐