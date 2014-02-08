美国发布最新索契旅行警告

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿2月7日 -美国周五针对出席索契冬奥会的美国人发布最新旅行警告，警示网络安全威胁，并告诫他们别指望使用俄罗斯通讯网络时隐私会得到保护。
而就在周五，土耳其安全部队抓获一名乌克兰男子，后者被控试图劫机并要求飞机改道飞往索契。
美国国务院称：“美国旅行者应该意识到网络安全威胁，他们还应该了解：在使用俄罗斯电子通讯网络共享敏感或个人信息时，别指望隐私得到保护。”
美国国务院旅行警告中还指出：“俄罗斯警官有权随时、无理由地让人停步，要求对方出示身份证明和旅行文件。”旅行警告中建议在索契的美国人随时带着护照、签证以及其他重要文件。
国务院重申，出席冬奥会的美国公民“应随时对个人安全保持高度关注”，称这类大型活动容易成为恐怖分子的袭击目标。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。