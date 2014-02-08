美国发布最新索契旅行警告

路透华盛顿2月7日 -美国周五针对出席索契冬奥会的美国人发布最新旅行警告，警示网络安全威胁，并告诫他们别指望使用俄罗斯通讯网络时隐私会得到保护。

而就在周五，土耳其安全部队抓获一名乌克兰男子，后者被控试图劫机并要求飞机改道飞往索契。

美国国务院称：“美国旅行者应该意识到网络安全威胁，他们还应该了解：在使用俄罗斯电子通讯网络共享敏感或个人信息时，别指望隐私得到保护。”

美国国务院旅行警告中还指出：“俄罗斯警官有权随时、无理由地让人停步，要求对方出示身份证明和旅行文件。”旅行警告中建议在索契的美国人随时带着护照、签证以及其他重要文件。

国务院重申，出席冬奥会的美国公民“应随时对个人安全保持高度关注”，称这类大型活动容易成为恐怖分子的袭击目标。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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