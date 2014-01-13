美国发布旅游警告 称索契冬奥会存在恐怖威胁可能

路透华盛顿1月10日 -美国国务院周五向美国人发出警告，称索契冬奥会存在发生恐怖主义威胁的可能，但表示尚无迹象显示有针对美国公民的具体威胁。

美国国务院在旅游警告中敦促美国人在索契冬奥会期间提高警惕、注意自身安全，称冬奥会期间可能会发生轻微犯罪、医疗护理不足和酒店短缺、以及政治示威等情况。

旅游警告中写道：“奥运会这样的大规模公众活动对恐怖分子而言是一个极具吸引力的目标。”警告中还称俄罗斯当局表示正在采取适当的安保措施。

美国国务院还提到，去年最后三个月，俄罗斯发生了多起恐怖袭击事件，其中包括伏尔加格勒(Volgograd)发生的三起自杀式炸弹袭击事件。

“目前还没有迹象显示有针对美国机构或公民的具体威胁，但美国公民应该对个人周围的环境提高警惕，执行良好的安保措施。”

警告中还特别提到了俄罗斯的“反同性恋法”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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