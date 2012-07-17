美国奥运队服“中国造”引政治争论

拉尔夫·劳伦为美国奥运代表团设计的队服由於是中国生产，引发了美国国内政治争论。六名民主党参议员表示将计划采取法律手段，要求美国自己为其奥运代表团生产制服。美国奥委会周五称，现在更换伦敦奥运会队服已为时已晚，但同意2014年索契冬奥会美国代表团队服将在美国制造。