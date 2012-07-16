美国奥运队服“中国造”引政治争论

路透纽约7月13日电---拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)为美国奥运代表团设计的时髦队服引发了一场政治争论，因这套红白蓝相间的制服是在中国生产。

目前美国的失业率盘旋在8%之上，因而政治家直言不讳地抨击由中国生产美国奥运队服的做法。六名民主党参议员表示，他们计划采取法律手段，要求美国自己为其奥运代表团生产制服。

伦敦奥运会将於本月晚些时候拉开序幕。

新泽西州参议员罗伯特·曼内德斯(Robert Menendez)(Robert Menendez)在宣布该计划的声明中表示：“当众多美国民众寻求工作，我们的制造厂纷纷关闭之时，我们需要采取一切可能的措施确保美国民众的就业，而不是将生产奥运代表团队服的工作交由中国。”

曼内德斯表示，他们将在下周提出2012美国奥运队服美国造的法案(Team USA Made InAmerica Act of 2012)。

“我呼吁美国奥委会为美国代表团作出正确决定，我也呼吁我的同仁帮助该法案获得通过，确保我们在2014年索契冬奥会之前不会再陷入这种可怕而尴尬的境地中。”

美国奥委会在周五晚间的一份声明中称，现在更换伦敦奥运会队服已为时已晚，但同意由拉尔夫·劳伦在美国为美国代表团生产2014年索契冬奥会队服。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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