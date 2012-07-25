魏纪中将卸任国际排联主席 民主选举继任者

路透洛桑7月23日电（记者Brian Homewood）---作为全球性的排球管理机构的国际排联自1947年成立到2008年51年间只有过两位主席，所以当现任领导人魏纪中宣布，他在一个任期结束後将离开这个岗位，多少有点出乎大家的意料。

现任主席魏纪中对路透社记者说，他将坚持他的决定，以确保今年的选举将是国际排球联合会（FIVB）成立以来最透明的一次。

“我有机会成为主席，我的目标将是改变国际排联在全球体育界的形象，并依据以下四个基本原则：透明、民主、权力下放和监督对排联内部管理进行改革，”魏纪中说。

“既然我已放弃了连任，我就能够组织并且监督这一次国际排联史上最民主的选举，”这位精神矍铄的75岁老人对记者说。他也曾是亚洲排联主席。

“我认为这是正确的事情，向世界展示现在我们是一个真正民主的国际组织。”

对於体育组织领导人而言，魏纪中的决定是不寻常的，因为他们中的很多人都在任长达几十年。

到2015年本届任期结束的时候，国际足联（FIFA）现任主席布拉特（Sepp Blatter）在这一职位上呆了17年，他的前任阿维兰热（Joao Havelange）则掌舵了24年。

魏纪中的前任们都在任很长时间。法国人鲍尔·黎伯（Paul Libaud）从1947年国际排联成立就担任主席，一直到1984年退休。此後由墨西哥人阿科斯塔（Ruben Acowstah）接任，他在这个位置上又待了24年。

当阿科斯塔在2008要决定退休的时候，他在国际排联代表大会上提名魏纪中做接班人。这位中国人很快就被通过了。没有其他任何候选人被给予参选的机会。

“也许曾经作为一名运动员的经历给我提供了一个不同的视角，”魏纪中说道。他曾带领南京大学排球校队打出不错成绩。

“我想限制未来排联主席的任期，但是理事会不会同意我的看法。”

来自美国的道格·比尔（Doug Beal），巴西的阿里·格拉萨（Ary Graca）以及澳大利亚的克里斯·沙赫特（Chris Schacht）都有望在今年九月的加利福尼亚国际排联代表大会上成为魏纪中的接班人。

魏纪中执掌国际排联的四年中还重塑了国际排联的品牌形象，并且引进了一个发展基金来帮助这项运动在草根阶层的普及。（完）

编译：陈昭 / 林秀峰 发稿：王燕焜

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