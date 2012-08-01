林清峰夺金 打破中国男举僵局

路透伦敦7月31日电---林清峰在周二轻松获得男子69公斤级举重金牌，驱除了笼罩在中国男子举重队的阴影。

23岁的林清峰抓举和挺举中总成绩达到344公斤--比银牌获得者印尼选手特里亚特诺（Triyatno）多出11公斤，罗马尼亚选手马丁（Razvan Constantin Martin）以332公斤的成绩获得铜牌。

和林清峰轻松夺冠的情形不同，中国男举在伦敦ExCel体育馆的成绩并不乐观。

中国男举曾在北京奥运会上夺得四枚金牌，并在2011年世锦赛上一枝独秀。人们对中国夺下本届奥运会男子56公斤级和63公斤级举重金牌的期望非常高，但中国队这两个项目上仅收获一枚银牌，这也使人们对林清峰寄予厚望。

“压力很大，我今天肯定要拿到（金牌）。”他说，“这是为之前痛失轻级别比赛两块金牌复仇。”

林清峰在还有两轮试举时就已基本锁定金牌，因此他在之前的重量上增加了11公斤试图打破世界纪录。尽管他最终没有成功，全场观众都起立为他鼓掌。

“我一直都想打破世界纪录来展示我的能力，我也想借奥运会的机会向全世界展示中国在举重上的强势。”他说，

这枚金牌使中国举重队的奖牌数变为3金1银，之前李雪英和王明娟获得了两枚女子举重金牌。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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