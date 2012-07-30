朝鲜“黑马”严润哲夺金 中国举重连挫两阵

路透伦敦7月29日电（记者William James）---朝鲜选手严润哲（Om Yun Chol）挺举成绩追平世界纪录，以总成绩第一获得男子56公斤级举重金牌。来自中国的世界冠军吴景彪原本是夺冠热门，最终获得了一枚银牌。

严润哲做了一项不寻常的决定，他决定参加于上午比赛的B组比赛。参加B组的通常都是一些夺牌无望的选手。当严润哲取得挺举168公斤的惊人成绩後，已经早早获得了无可争议的优势。

严润哲说参加B组比赛是他的一项战术，他希望他的成绩能给晚上比赛的A组选手施压。

“我想我的战术百分百地奏效了，”严润哲如此告诉记者，说着他微笑起来。

严润哲八个小时後在看台上观看A组选手的比赛。中国选手吴景彪挺举最後一次试举只需举起161公斤就可以确保金牌落入自己囊中，然而在将杠铃举过头顶之後，他没能稳住手臂而宣告失败。

吴景彪的总成绩比严润哲293公斤的总成绩差了4公斤。奥运会举重包含抓举和挺举两项，两项成绩的总成绩决定最後名次。

当吴景彪离开赛场後接受记者采访时压抑了自己的失望情感。但坐在严润哲旁边出席赛後的新闻发布会时，当一名记者列举起他之前取得过的成绩，这时吴景彪再也忍不住，落下了泪水。

但他很快地控制了情绪，他说：“我已经做好了可能出现黑马的准备，但我没想到黑马会出在B组。”

**特别来宾**

阿塞拜疆年仅18岁的小将赫里斯托夫（Valentin Hristov）在得知阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）正在现场观赛时，这名选手受到了莫大的鼓舞，一举获得铜牌。

赫里斯托夫说：“他（阿利耶夫）就在观众席上，这让我格外兴奋并且给了我更多力量。”

中国当天举重队稍早已经经历过一次失利，17岁的周俊原本有望在女子53公斤级比赛中获得奖牌，然而她试举全部失败，以白卷惨淡出局。

尽管如此，当吴景彪站在领奖台上时，坐在可容纳6000人的场地里的大量中国观众依然爆发出了巨大的欢呼声。

“第一名很了不起，但我们的吴景彪也很了不起。我们依然为他而骄傲，”现在伦敦上学的25岁的中国留学生辛小琪(音译)在离开场馆时说道。

在北京奥运会上，中国队是举重项目的绝对霸主，一共收获了8枚金牌。周六，中国选手王明娟在女子48公斤级比赛中获得金牌，为中国举重队的伦敦之战开了个好头，然而其他选手却没能将这个好头继续下去。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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