环法冠军为东道主夺金 消极比赛致八名选手被取消参赛资格

路透伦敦电（记者Ian Ransom/Mark Trevelyan）---获得环法自行车大赛冠军仅仅10天之後，威金斯（Bradley Wiggins）又在周三为东道主英国队摘得一枚公路自行车男子计时赛的奥运金牌。但是羽毛球消极比赛的丑闻给伦敦奥运会留下了酸涩。

留着长鬓角的威金斯弓在车把上，风驰电掣般地冲向终点，成绩比取得第二名的德国选手马丁（Tony Martin）快了42秒，这也是威金斯获得的第7块奥运奖牌，成为了英国在奥运史上赢得奖牌最多的选手。

在泳池里，美国选手阿德里安（Nathan Adrian）以0.01秒的微弱优势险胜澳大利亚选手马格努森（James Magnussen），赢得男子100米自由泳金牌，成为泳池中速度最快的选手。

美国队获得女子4X200米自由泳接力金牌，匈牙利选手吉尤尔塔（Hungary's Daniel Gyurta）则以破世界纪录成绩赢下男子200米蛙泳金牌，中国选手焦刘洋获得了女子200米蝶泳金牌。

但是羽球赛场丑闻却刺痛奥运神经，8名女子双打选手--包括一对是中国头号种子选手，一对印尼选手和两对韩国选手——为了在之後的淘汰赛中能够遇到相对较弱的选手，在周二的比赛中消极比赛而被取消奥运会比赛资格。

这几对选手在比赛中故意将球打出界或故意不过网，这种景象引起温布利体育馆观众们的嘘声。

“发生这样的事情，我为相关选手和羽毛球运动感到非常非常难过，”国际羽联秘书长伦德在记者会中表示。

中国仍旧占据奥运会奖牌榜榜首。

中国选手秦凯/罗玉通获得男子双人跳水3米板金牌，中国队包揽了跳水双人项目的全部金牌。

中国队李晓霞在乒乓球女单决赛中击败队友丁宁获得金牌，丁宁留下了眼泪，控诉裁判不公，毁了她的奥运梦想。丁宁在决赛中三度被判犯规--两次因发球违例，第三次因抱怨裁判而被追罚一分。

“我今天发挥不好，我今天不仅输给了对手，也输给了裁判。”丁宁强忍住眼泪说。

日本体操运动员内村航平（Kohei Uchimura）获得了男子体操个人全能冠军，弥补了四年前在北京奥运会上痛失金牌的遗憾，内村航平曾在世锦赛上实现全能三连冠。 路透伦敦电（记者Ian Ransom/Mark Trevelyan）---获得环法自行车大赛冠军仅仅10天之後，威金斯（Bradley Wiggins）又在周三为东道主英国队摘得一枚公路自行车男子计时赛的奥运金牌。但是羽毛球消极比赛的丑闻给伦敦奥运会留下了酸涩。

留着长鬓角的威金斯弓在车把上，风驰电掣般地冲向终点，成绩比取得第二名的德国选手马丁（Tony Martin）快了42秒，这也是威金斯获得的第7块奥运奖牌，成为了英国在奥运史上赢得奖牌最多的选手。

在泳池里，美国选手阿德里安（Nathan Adrian）以0.01秒的微弱优势险胜澳大利亚选手马格努森（James Magnussen），赢得男子100米自由泳金牌，成为泳池中速度最快的选手。

美国队获得女子4X200米自由泳接力金牌，匈牙利选手吉尤尔塔（Hungary's Daniel Gyurta）则以破世界纪录成绩赢下男子200米蛙泳金牌，中国选手焦刘洋获得了女子200米蝶泳金牌。

但是羽球赛场丑闻却刺痛奥运神经，8名女子双打选手--包括一对是中国头号种子选手，一对印尼选手和两对韩国选手--为了在之後的淘汰赛中能够遇到相对较弱的选手，在周二的比赛中消极比赛而被取消奥运会比赛资格。

这几对选手在比赛中故意将球打出界或故意不过网，这种景象引起温布利体育馆观众们的嘘声。

“发生这样的事情，我为相关选手和羽毛球运动感到非常非常难过，”国际羽联秘书长伦德在记者会中表示。

中国仍旧占据奥运会奖牌榜榜首。

中国选手秦凯/罗玉通获得男子双人跳水3米板金牌，中国队包揽了跳水双人项目的全部金牌。

中国队李晓霞在乒乓球女单决赛中击败队友丁宁获得金牌，丁宁留下了眼泪，控诉裁判不公，毁了她的奥运梦想。丁宁在决赛中三度被判犯规--两次因发球违例，第三次因抱怨裁判而被追罚一分。

“我今天发挥不好，我今天不仅输给了对手，也输给了裁判。”丁宁强忍住眼泪说。

日本体操运动员内村航平（Kohei Uchimura）获得了男子体操个人全能冠军，弥补了四年前在北京奥运会上痛失金牌的遗憾，内村航平曾在世锦赛上实现全能三连冠。

伦敦奥运会公路自行车计时赛从亨利八世与他的六位妻子享乐的汉普顿宫出发，威金斯成为了历史上第一位在同一年内获得环法自行车赛和奥运会计时赛两项冠军的车手。

在女子个人计时赛中，美国选手阿姆斯特朗（Kristin Armstrong）卫冕冠军，这名38岁的老将曾在北京奥运会夺冠後退出赛场结婚生子，而她的儿子卢卡斯（Lucas）当天也在赛场与妈妈一起庆祝胜利的时刻。

在奥运会赛艇女子双人单桨无舵手决赛中，英国选手格格洛弗（Helen Glover）/斯坦宁（Heather Stanning）以无可撼动的优势为英国摘取了奥运第一金。全场25,000名观众都为她们加油呐喊，其中包括威廉王子和亨利王子，还有更多的观众在电视机前为她们加油。

“太高兴了！”格洛弗在伦敦西部的多尼湖边告诉记者。她在四年之前才开始接触赛艇，和斯坦宁搭档也仅有两年。斯坦宁是一名陆军上尉，明年有可能被派遣去阿富汗。

斯坦宁夺冠後收到了来自阿富汗南部赫尔曼德省巴斯营地的战友的祝贺。

英国首相卡梅伦当时正在北爱尔兰访问，他说他收到获得金牌的消息时正坐在北爱尔兰知名景点巨人堤的一把“许愿椅”上。

“当时他们告诉我可以许一个愿望，”他对记者们说，“我不会说我许了什麽愿，但当我一拿起手机就收到了这个好消息。”

羽毛球赛场消极比赛的丑闻显示了某些国家和选手为赢得金牌而多么不择手段，尽管奥运宪章规定奥运精神是“友谊、团结和公平竞赛”。

韩国队总教练Sung Han-kook表示，他队中的两对选手在对阵中国队的世界冠军搭档以及印尼一对组合时试图输球。但是他补充道，她们这样做是为了报复先采取阴谋的中国队。

他说，中国队头号组合于洋/王晓理在与韩国的第一场比赛试图主动输掉比赛，以保证她们不会在决赛之前遭遇自己的队友、中国队的二号组合。

“是中国人先用了这招。他们先做的这件事，”Sung教练通过翻译告诉记者。“抽签是很复杂的。她们不想在半决赛里自相残杀。”

“所以我们也做了同样的事。我们也不想让韩国女队（在淘汰赛自相残杀）。”

选手们也指责国际羽联的赛制导致了这种情况的出现。

男单头号种子林丹称：“为什么用这样一种赛制？如果全是淘汰赛，输球就出局，就不会有这种事了。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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