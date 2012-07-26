击剑女将扎古尼斯担任美国队旗手

路透伦敦7月25日电（记者Steve Keating）---两届奥运会女子佩剑金牌得主扎古尼斯（Mariel Zagunis）周三被任命为美国奥运代表团旗手。她将引领529名美国选手出席伦敦奥运会开幕式。

扎古尼斯在2004年雅典奥运会上夺得女子佩剑金牌，成为了100年来首位赢得击剑金牌的美国选手。经过美国奥运代表团成员的内部投票，她被选为了美国队旗手。

“奥运会是体育运动的高峰，同时也是展现世界和平的舞台。作为一个运动员，我简直想不出有什麽能比在奥运开幕式上带领美国队入场更光荣的了，”在美国奥委会发表的声明中，扎古尼斯如此说道。

“能代表我参加的运动，代表我们的队伍，以及最重要的、能代表美国，我感到无上的光荣。”

扎古尼斯是世界顶级的佩剑选手，她在2008年北京奥运会上卫冕女子佩剑金牌，还在2009年和2010年两次获得世界冠军。

扎古尼斯是美国代表团历史上第三位担任旗手的击剑运动员，其中的第一位是1968年担任旗手的罗马利（Janice Lee Romary）。

扎古尼斯是从一众呼声很高的旗手候选人中脱颖而出的。候选人中还包括男篮选手科比（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）等。（完）编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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