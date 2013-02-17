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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 17日 星期日 13:52 BJT

国际摔跤联合会主席辞职

国际摔跤联合会(FILA)主席瑞士人马丁内迪(Raphael Martinetti)周日辞职，不到一周前国际奥委会将摔跤项目剔除出夏季奥运会核心项目(2020年执行)。摔跤并非彻底无缘奥运会，它将与棒/垒球、武术、空手道、壁球、划水、轮滑、攀岩争夺最后一个席位。路透

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