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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 6日 星期三 13:42 BJT

摔跤重返夏季奥运会机会很大--IOC高官

国际奥委会(IOC)执委会成员John Coates表示，摔跤项目重返夏季奥运会的机会很大。上月IOC执委会投票将摔跤剔除出夏季奥运会核心项目，Coates是投票的14名执委会成员之一。IOC执委会共15人，但主席罗格并不参与投票。Coates称，今年5月八选一的投票全部115名奥委会委员将会参加，结果或将与执委会投票结果出入很大。路透

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