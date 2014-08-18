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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 18日 星期一 11:37 BJT

第二届夏季青奥会在南京揭幕

第二届夏季青奥会周六(8月16日)在南京揭幕，国际奥委会主席巴赫鼓励年轻选手们享受青奥会时光，并积极使用社交媒体。中国国家主席习近平宣布这一历时13天的赛事揭幕，来自204个国家和地区的3800名选手将在28个大项中展开角逐。路透
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